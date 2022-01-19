ضبط مصنع ذهب تديره عمالة مخالفة في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة محافظة جدة موقعا مخالفا لصهر وصناعة الذهب تديره عمالة مخالفة، وتمت مصادرة كافة المضبوطات في الموقع بحي الكندرة .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت المعمل الذي خصص لتصنيع الذهب، وتم مصادرة المضبوطات التي تحتوي على مكائن مخصصة لأعمال صهر وصب الذهب، وجهاز ليزر لإعادة رسم ونقش المنتجات الذهبية، واتخذت بشأنه كافة الإجراءات النظامية.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها من خلال التبليغ عن المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي، مؤكدة تكثيف جولاتها الميدانية لضبط المخالفات البلدية وإزالة التشوهات البصرية.