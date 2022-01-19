شكرا لقرائتكم خبر 3 مواقع توفر 8 آلاف عربة لخدمة قاصدي المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين والزوار.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي «إن الإدارة وفرت ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام، وذلك في خيام فرز المعتمرين في الشبيكة، والساحة الشرقية، وكذلك يمكن الحجز عن طريق تطبيق تنقل؛ وذلك لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين، ومع البدء في تطبيق الإجراءات الاحترازية قامت الإدارة بتعقيم وتطهير العربات الكهربائية واليدوية (المجانية) بعد كل مستخدم حرصا منها على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية، لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بيسر واطمئنان».

وأضاف «إن الإدارة جندت 180 موظفا، يقومون بعمل جولات ميدانية مكثفة لمراقبة سير العمل مقسمين إلى فرق عدة يتابعون مسارات سير العربات وتنظيم عملها، وكذلك مراقبة تحركات العربات والتأكد من وجودها بالمكان المخصص لها، وأيضا تشرف على دافعي تلك العربات ومنحهم تصاريح العمل، لمن تنطبق عليه شروط إصدار التصاريح له».

وبين المقاطي أن الإدارة وفرت 8000 عربة منها 5000 عربة عادية، و3000 عربة كهربائية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى، لكي يؤدي قاصدو بيت الله العتيق عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تعمل بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لضمان سلامة ضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين.

من أعمال إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام:

