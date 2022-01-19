شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 5928 إصابة بكورونا وشفاء 4928 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 5928 إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 4981 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 492 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 632736 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 578812 حالة، في حين سجلت حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8912 وفاة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

إجمالي الإصابات: 632736 حالة

حالات التعافي: 578812 حالة

إجمالي الوفيات: 8912 حالة

الحالات الحرجة: 492 حالة