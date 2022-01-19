تسجيل 5928 إصابة بكورونا وشفاء 4928 حالة

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وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 632736 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 578812 حالة، في حين سجلت حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8912 وفاة.
ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
إجمالي الإصابات: 632736 حالة
حالات التعافي: 578812 حالة
إجمالي الوفيات: 8912 حالة
الحالات الحرجة: 492 حالة
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