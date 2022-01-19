شكرا لقرائتكم خبر الرئيس الكوري يزور حي طريف التاريخي ويطلع على متحف الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار رئيس جمهورية كوريا مون جيه إن وحرمه، حي طريف التاريخي؛ حيث كان في استقبالهما وزير السياحة أحمد الخطيب والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو.

وشاهد الرئيس الكوري خلال الزيارة يرافقه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح الوزير المرافق، العرض المرئي لمراحل تاريخ الدولة السعودية، وتجول داخل قصر سلوى ومتحف الدرعية بحي طريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

ويعد حي طريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، وتستعرض معالمه وتراثه العمراني نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حتى عصرنا الحالي.

كما زار الرئيس الكوري والوفد المرافق له أمس، إحدى محطات مشروع قطار الرياض، حيث كان في استقباله لدى وصوله أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح - الوزير المرافق-، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.

واستهل فخامته جولته بالاستماع إلى شرح مفصل عن ما ستقدمه خدمة النقل العام التي تضم مشروع قطار الرياض ومشروع حافلات الرياض، من خلال ربط العاصمة عبر 6 مسارات تغطي مسافة 176 كلم، تشمل على 85 محطة موزعة في أنحاء الرياض.

وتجول رئيس كوريا والوفد المرافق له عقب ذلك في أرجاء المحطة، مطلعين على تجهيزات المحطة وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات، إضافة إلى اطلاعهم على الخريطة التي توضح خطوط سير مشروع (قطار الرياض).