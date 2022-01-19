زراعة 400 ألف شتلة بالمحمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر عقدا لمدة عامين مع إحدى الشركات الوطنية للتشجير في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تزرع بموجبه 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية، فضلا عن تنفيذ أعمال الري بالمياه المعالجة وتوفير خدمات الرعاية. ويأتي مشروع التشجير ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بهدف التعاون لتنمية الغطاء النباتي وحمايته وتعزيز تنوعه بالمحمية، وضمن جهود المركز التي يبذلها لزيادة الرقعة الخضراء حول المملكة ومنها المحميات الطبيعية، إضافة إلى الحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.



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