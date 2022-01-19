شكرا لقرائتكم خبر توطين 65 من غزلان الريم في محمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد حملات الإطلاق المتعددة في المحمية ضمن البرنامَج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية، ودشن إطلاق الغزلان الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر بحضور عدد من المسؤولين وأهالي المنطقة.
ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيا، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.
ويأتي الإطلاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته.
يذكر أن مبادرة إطلاق الحيوانات تعد الثانية من نوعها في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، حيث إنها أطلقت 100 غزال من غزال الريم في مطلع العام الماضي 2021م.
كانت هذه تفاصيل خبر توطين 65 من غزلان الريم في محمية الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.