إحباط محاولة ترويج 54 كجم من الشبو المخدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة محاولة تهريب 54 كجم من مادة الشبو المخدر بحوزة 18 متهما. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج 54.409 كجم من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، بحوزة 18 متهما من الجنسيات الإثيوبية والباكستانية والبنجلاديشية، منهم 8 مخالفين لنظام الإقامة، جرى القبض عليهم، وإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.



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