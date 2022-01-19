وقاية: لا يشترط تحصين طلاب الابتدائية للعودة الحضورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يبدأ طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال الأسبوع المقبل الدراسة حضوريا، أعلنت هيئة الصحة العامة «وقاية»، الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة لطلاب الفئات العمرية أقل من 12 سنة.

وأوضحت أنه لا يشترط أن يكون جميع الطلاب الأقل من 12 عاما قد أكملوا جرعات اللقاح مع إلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة.

وقالت وقاية: تعد بيئة التعليم السليمة أولوية لجميع المنشآت التعليمية، ومن ضمن ذلك ضمان عدم انتشار أو تفشي الأمراض الوبائية في المرافق التعليمية وبين الكادرين التعليمي والإداري والطلبة، حيث إن طبيعة المنشآت التعليمية وما تحتويه من عدد كبير من الكوادر والطلبة يحتم وضع إرشادات وأدلة تساعد على الحد من انتقال أو تفشي الأمراض الوبائية بشكل عام ومرض كوفيد 19 بشكل خاص.

إلى ذلك تنفذ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة حزمة من البرامج والأنشطة ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، تشتمل على 22 نشاطا ثقافيا وترفيهيا وتوعويا؛ بهدف تهيئتهم وتحفيزهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، وتحقيق تكيفهم الاجتماعي واندماجهم في صفوفهم الدراسية.

وبدأت إدارات التعليم تنفيذ الأنشطة بدءا من مطلع هذا الأسبوع السادس عن بعد - عبر منصتي «روضتي» و»مدرستي»، وتستمر حتى نهاية الأسبوع السابع، لإعداد البرامج وتنفيذها حضوريا في مدارس التعليم العام.

وتحتوي الأنشطة المقدمة على برنامج تحفيزي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقصص ومسابقات ثقافية، وترفيهية «مسرح الطفل»، وأنشطة فنية، ورياضية، وألعاب حركية، وفن التصوير، وكذلك توزيع الهدايا العينية لتحفيز الطلبة.

وأنهت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها لعودة الطلاب والطالبات للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضوريا بدءا من الأحد المقبل 20 جمادى الآخرة الحالي واستكمال تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة وتأمين جميع الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية.

وأكملت الإدارة جميع استعداداتها لتطبيق كل الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة «وقاية» بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وكذلك تعزيز انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي والإسهام بحول الله تعالى في تأمين سلامة البيئة المدرسية.

وبينت الإدارة أن الحصة الأولى ستبدأ عند الساعة الـ 8 صباحا لمدارس البنين، والـ7.45 صباحا لمدارس البنات، مع الاستمرار بإلغاء الاصطفاف الصباحي تطبيقا للإجراءات الصحية، وفيما يخص المدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين، فستكون بداية الدوام صباحا وفق ما أشير إليه أعلاه، ويكون الدوام للمدرسة المشاركة في الفترة الثانية «المسائية» بالتنسيق بين مديري ومديرات المدارس المشتركة ومكتب التعليم التابعة له المدارس المشتركة.

كما أكملت مدارس التعليم بمحافظة الطائف استعدادها وجاهزيتها للعودة الحضورية لـ 150 ألف طالب وطالبة وطفل وطفلة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والمقرر استئناف عودتهم حضوريا لمدارسهم الأحد المقبل.

ونوه مدير تعليم المحافظة طلال اللهيبي خلال لقائه بمديري المدارس الابتدائية على مسرح الإدارة بالفيصلية، بحضورعدد من مديري الإدارات، إلى أنه انتهي من جميع أعمال النظافة والصيانة بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، مؤكدا أن سير العملية التعليمية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ستتابع وفق النماذج التشغيلية والالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، إضافة إلى أهمية التعليم المتزامن وتفعيله.

أبرز الإجراءات الوقائية:

