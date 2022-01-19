شكرا لقرائتكم خبر شهادتك وجنسك يحددان متوسط أجرك الشهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحدد الشهادة الأكاديمية والجنس متوسط الأجر الشهري للعاملين السعوديين بحسب المستوى الدراسي، وذلك من خلال تقارير إحصاءات سوق العمل للربع الثالث للعامين 2020م و2021م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت أن زيادة متوسط الأجر الشهري من عام لآخر ترتبط بالشهادة الدراسية، وكذلك بالجنس، فكلما ارتفع مستوى الشهادة الدراسية زاد متوسط الأجر الشهري، وكذلك كانت حظوظ الذكور أفضل من حيث زيادة الأجر الشهري مقارنة بالإناث من حملة ذات المؤهل، فمن لا يحملون أي شهادة دراسية انخفضت أجورهم في عام 2021م مقارنة بعام 2020م، وذلك للذكور من 5340 ريالا إلى 4888 ريالا شهريا، وللإناث من 4532 ريالا إلى 3704 ريالات شهريا، كذلك انخفض متوسط الأجر الشهري لمن يحملون الشهادة الابتدائية ومن يحملون الشهادة المتوسطة بين عامي 2020 م و2021م، في حين ارتفع متوسط الأجر الشهري للذكور من حملة الشهادة الثانوية بشكل طفيف، أما بالنسبة لحملة شهادات البكالوريوس ففي حين ارتفع متوسط الأجر الشهري للذكور بنسبة 2.3% انخفض للإناث بنسبة 8.2%.

أما بالنسبة لحملة شهادة الماجستير فارتفع متوسط الأجر الشهري للذكور بنسبة 29%، في حين لم يزد للإناث بنسبة تذكر، أما لحملة الدكتوراه فارتفع للذكور بنسبة 14% وللإناث بنسبة 11%.