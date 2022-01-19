إحباط محاولة تهريب 132.3 كجم قات والقبض على مهربها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بعد محاولته تهريب 132.3 كجم من مادة القات المخدر. وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أحبطت تهريب 132.3 كجم من مادة القات المخدر، وقبضت على مهربها، وهو مواطن، تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لجهة الاختصاص.



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