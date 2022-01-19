8 مهن يستمر عليها الطلب في المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنت مبدع ولكنك تحب التفاصيل، وعادة ما تحب العمل بمفردك، أنت تحل المشكلات بشكل تحليلي، وتحاول دائما تحسين الأنظمة والعمليات وأي شيء آخر تجده في طريقك، من أهم المشاهير هنا، هيلاري كلينتون، وإيلون موسك، وبيل جيتس، والسير إسحاق نيوتن، وستيفن هوكينج. حاولت «مكة» أن تجمع أهم الوظائف الملائمة لهذه الشخصية.

1- مهندس ميكانيكي

يحتاج المهندسون الميكانيكيون إلى أن يكونوا حلولا رائعة للمشكلات، مما يجعل هذا اختيارا مهنيا ممتازا لأنواع هذه الشخصية. يقوم هؤلاء المحترفون بتصميم وبناء واختبار جميع أنواع الأجهزة والآلات الميكانيكية، مثل محركات السيارات وتوربينات الرياح والأجهزة الطبية والأقمار الصناعية والمصاعد والطابعات والمولدات والروبوتات وأنظمة التدفئة.

الهندسة الميكانيكية مجال واسع جدا للهندسة. يعمل هؤلاء المتخصصون في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك صناعة الطيران والسيارات والطب الحيوي والرعاية الصحية والتصنيع والبناء والطاقة.

المستقبل الوظيفي

من المتوقع أن يسهم الطلب المستمر على المنتجات الجديدة واعتماد المجتمع المتزايد على التكنولوجيا الخضراء والتقدم في مجالات مثل الروبوتات وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية في نمو الهندسة الميكانيكية في السنوات القادمة.

المتطلبات التعليمية

عادة ما تكون درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو مجال وثيق الصلة مطلوبا للعثور على عمل كمهندس ميكانيكي.

درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية قد تكون هناك حاجة لشغل وظائف رفيعة المستوى.

تتطلب بعض وظائف الهندسة الميكانيكية رخصة هندسة حكومية. لتصبح مهندسا محترفا مرخصا

(2) مهندس مدني

خيار مهني رائع آخر هو الهندسة المدنية، يقوم هؤلاء المهندسون بتصميم وبناء وصيانة الطرق والمطارات والجسور والأنفاق والسدود وشبكات المرافق وأنظمة الصرف وغيرها من الهياكل والأنظمة التي تساعد في نقلنا ومنتجاتنا من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) بأكثر الطرق فعالية.

يجب أن يكون هؤلاء المحترفون قادرين على حل المشكلات المعقدة وتصميم حلول فريدة. يجب أن تكتمل المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية مع الالتزام بمعايير الجودة الصارمة. تشمل تخصصات الهندسة المدنية الشائعة الهندسة الإنشائية وهندسة البناء والهندسة البيئية وهندسة النقل والهندسة الجيوتقنية.

المستقبل الوظيفي

ستكون هناك دائما حاجة إلى هذه الأنواع من المهندسين. من المتوقع أن يسهم النمو السكاني المستمر، والبنية التحتية المتقادمة، وعدد أكبر من مشاريع الطاقة المتجددة في نمو العمالة لهذه الوظيفة. حتى خلال فترة الكساد الكبير، ساعدت وظائف الأشغال العامة التي تتطلب مهندسين مدنيين في الحفاظ على البلاد واقفة على قدميها.

المتطلبات التعليمية

مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو مجال ذي صلة بشكل عام للحصول على وظيفة كمهندس مدني. قد تتطلب بعض وظائف الهندسة المدنية رخصة هندسة حكومية أيضا.

(3) محقق/ محقق جنائي

إذا كنت تبحث عن مهنة مثيرة، ففكر في أن تصبح محققا أو محققا جنائيا.

يلعب المحققون دورا حاسما في الحفاظ على أمان مجتمعاتنا، مما يجعل الحياة المهنية مجزية للغاية.

على الرغم من أن واجبات الوظيفة يمكن أن تختلف، فإن عمل المحققين يتضمن عموما إجراء تحقيقات مفصلة في الجرائم المبلغ عنها ضد الأشخاص والممتلكات. قد تشمل هذه الجرائم المخدرات والسرقة والاعتداء والجنايات الخطيرة الأخرى. يتخصص معظم المحققين في الدوائر الكبرى في التحقيق في نوع واحد من الجرائم، مثل القتل.

المستقبل الوظيفي

من المتوقع أن تنمو وظائف ضباط الشرطة والمحققين؛ لأن توفير الأمان عمل لا يتوقف.

المتطلبات التعليمية

عادة ما تكون الخبرة السابقة في تطبيق القانون كضابط شرطة عادة مطلوبة من أجل الحصول على وظيفة كمحقق. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يفضل الحصول على درجة جامعية أو أعلى في مجال مثل العدالة الجنائية أو علم الجريمة أو علوم الطب الشرعي أو تكنولوجيا مسرح الجريمة أو علم الإجرام أو علم النفس على دبلوم المدرسة الثانوية.

يحتاج معظم المرشحين للوظائف أو المجندين إلى التخرج من أكاديمية التدريب في وكالتهم قبل إكمال فترة محددة من التدريب أثناء العمل. قد تكون درجة الماجستير مفضلة للأفراد الذين يسعون إلى مناصب إدارية أو قيادية في الوكالات الحكومية.

(4) مهندس معماري

بصفتهم أصحاب رؤى وذوي خبرة في حل المشكلات، يساعد المهندسون المعماريون في تطوير مشاريع المباني السكنية والتجارية بأكملها من خلال تأمين العطاءات والتفاوض على العقود.

إضافة إلى تصميم المباني من أجل الجماليات وزيارة مواقع البناء، يجب على المهندسين المعماريين التأكد من أن عملهم يتوافق مع قوانين السلامة، مثل قوانين البناء، وأنظمة تقسيم المناطق، وأنظمة مكافحة الحرائق. يجب عليهم أيضا التحقق من أن المبنى يعمل ويستخدم الأنظمة الكهربائية المناسبة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأنظمة السباكة.

المستقبل الوظيفي

من المتوقع أن ينمو توظيف المهندسين المعماريين لأن البناء لا يتوقف.

المتطلبات التعليمية

تتطلب معظم وظائف الهندسة المعمارية درجة البكالوريوس من برنامج معماري معتمد. قد تتطلب المناصب المتقدمة ماجستير في الهندسة المعمارية.

(5) كيميائي

يدرس الكيميائيون ويحللون تركيب المواد على المستويين الذري والجزيئي من أجل تحديد كيفية تفاعل المواد مع بعضها البعض. تشمل الواجبات النموذجية تطوير الصيغ في المختبر، وإجراء التجارب، واختبار المواد، وإجراء البحوث، وكتابة التقارير الفنية.

يعمل الكيميائيون في العديد من الصناعات، بما في ذلك النفط والغاز ومستحضرات التجميل والأدوية وتصنيع الأجهزة الطبية والبيئة والتعليم والتصنيع الكيميائي وإنتاج الأغذية والفضاء والرعاية الصحية والسيارات.

المستقبل الوظيفي

من المتوقع أن تنمو وظائف الكيميائيين ومن المحتمل أن يكون هذا النمو مدفوعا باحتياجات التصنيع الدوائي والكيميائي، مما يؤدي إلى حصول الكيميائيين ذوي الخبرة المختبرية على أفضل فرص العمل.

المتطلبات التعليمية

درجة البكالوريوس في الكيمياء هو مطلوب، الهندسة الكيميائية، أو في ميدان ذي صلة عادة لتصبح كيميائي. تتطلب الأدوار القيادية والمناصب العليا التي تنطوي على بحث بشكل عام درجة الدراسات العليا.

(6) الميكروبيولوجي

يدرس علماء الأحياء الدقيقة الكائنات الحية الدقيقة، أو الميكروبات، مثل البكتيريا، والعتائق، والفطريات، والطحالب، والأوليات، والفيروسات. من خلال فهم أفضل لكيفية عمل الميكروبات، لا يتعلم علماء الأحياء الدقيقة كيفية علاج الأمراض والوقاية منها فحسب، بل يسهمون أيضا في المعرفة الأساسية لمساعدتنا على عيش حياة أفضل وأكثر صحة.

تختلف واجبات عالم الأحياء المجهرية؛ لكن المهام اليومية غالبا ما تشمل التخطيط وإجراء البحوث، وإجراء التجارب، وإعداد التقارير العلمية والتقنية، والإشراف على الفنيين، وتقديم نتائج البحوث، ونشر الأوراق.

المستقبل الوظيفي

يأتي هذا النمو من البحث المستمر حول الأدوية والعلاجات الجديدة، والتحسينات في إنتاج الغذاء، واعتماد المجتمع المتزايد على الطاقة النظيفة.

المتطلبات التعليمية

عادة ما تكون درجة البكالوريوس في علم الأحياء الدقيقة أو الكيمياء الحيوية أو مجال علمي وثيق الصلة مطلوبة لتأمين منصب مبتدئ كعالم ميكروبيولوجي. غالبا ما تكون هناك حاجة إلى درجة الماجستير أو أعلى للوظائف البحثية المتقدمة.

(7) محلل بحوث سوق

يتمثل الدور الأساسي لمحلل أبحاث السوق في مساعدة الشركات على اكتساب فهم أفضل لعملائها من خلال تحليل البيانات والبحث السلوكي. يساعد هؤلاء المحترفون الشركات على فهم المنتجات التي يريدها الأشخاص ويقدمون نظرة ثاقبة حول كيفية عرض المستهلكين للمنتجات واستخدامها.

يعمل محللو أبحاث السوق كحلقة وصل بين المستهلك والمنتج من خلال الإجابة على من وماذا وأين ومتى ولماذا وكيف في دورة شراء المنتج. يساعد عملهم الشركات على تحديد المنتجات التي يجب تقديمها وكيفية ذلك، والمنتجات التي يجب تحسينها، والمنتجات التي يجب التخلص منها تدريجيا.

المستقبل الوظيفي

تعد أبحاث السوق مجالا مطلوبا، ومن المرجح أن يسهم الاعتماد المتزايد على البيانات لتحليل سلوك المستهلك والتنبؤ به في هذا النمو.

المتطلبات التعليمية

مطلوب بشكل عام درجة البكالوريوس في الإحصاء أو الرياضيات أو التسويق أو إدارة الأعمال أو علم النفس أو أي مجال ذي صلة للحصول على وظيفة كمحلل لأبحاث السوق. قد تتطلب بعض المناصب المتقدمة درجة الماجستير. على الرغم من أن الشهادة غير مطلوبة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى فرص عمل أفضل.

(8) ريادي

يمكن لأي شخص أن يكون رائد أعمال، لكن الأمر يتطلب نوعا معينا من الأشخاص للنجاح فيه حقا، وهؤلاء المحترفون في الأعمال هم من يحلون المشكلات ويركزون على الصورة الكبيرة، رواد الأعمال هم مبتكرون، يجلبون السلع والخدمات إلى السوق ويحافظون على نمو اقتصادنا خلال الأوقات الجيدة والسيئة.

المستقبل الوظيفي

يمكن لرواد الأعمال أن يزدهروا في كل من الاقتصادات الجيدة والسيئة ، وستكون هناك دائما حاجة لأفكار جديدة ومبتكرة.

المتطلبات التعليمية

في حين أن الدرجة العلمية ليست مطلوبة لتصبح رائد أعمال أو تبدأ مشروعا تجاريا، فإن العديد من الكليات والجامعات تقدم دورات ودرجات علمية متقدمة في ريادة الأعمال من خلال كليات إدارة الأعمال الخاصة بها.

وظائف إضافية:

