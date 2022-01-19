اخبار السعوديه

إحباط محاولة ترويج مادة مخدرة في مكة

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كيف يتم الرصد والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والمخالطة بالمدارس الابتدائية

نشرت هيئة الصحة العامة "وقاية" الطرق والإجراءات الخاصة بكيفية الرصد والإبلاغ عن أي الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس ...

cadd4183b5.jpgأبها :دوت الخليج
97902c5ef0.jpg16 جمادى الآخرة 1443 هـ

ابن حثلين يحذر ملاك الإبل

وجه رئيس نادي "الإبل" السعودي، فهد بن حثلين، دعوة إلى ملاك "الإبل" إلى حماية حيواناتهم التي تبلغ قيمة بعضها ملايين...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png16 جمادى الآخرة 1443 هـ
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مدن الشمال أبرد من عواصم أوروبية

سجلت 3 مدن شمال المملكة درجات حرارة أقل من المسجلة في عواصم أوروبية (لندن، جنيف، موسكو)، إذ بلغت درجة الحرارة فجر أمس في مدينة طريف 6...

icon-byline.pngطريف: حمود الأشجعي والمدينة المنورة : طلال السناني
icon-clock.png16 جمادى الآخرة 1443 هـ

مسح اجتماعي واقتصادي لتعويضات السودة

يعتزم البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية في المناطق، التعاقد مع بيت خبرة لتقديم خدمات المسح الاجتماعي في السودة بمنطقة عسير،...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png16 جمادى الآخرة 1443 هـ
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القبض على مقيم لجمعه أموالا بطرق غير مشروعة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن قوة المهمات والواجبات بشرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الإثيوبية،...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png15 جمادى الآخرة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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