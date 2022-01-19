ابن حثلين يحذر ملاك الإبل

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر ابن فهد بن حثلين خبرا عن مخاوف من ظهور سلالات متغيرة جديدة من الخزانات الحيوانية لفيروس كورونا، وعلق عليه قائلا: "أرجو من اخواني ملاك الإبل بأخذ الحيطة والحذر على إبلهم لعدم وجود لقاح لهذه المخلوقات".
يذكر أن رئيس نادي الإبل ذكر في تصريحات مؤخرا أن القيمة السوقية للإبل في المملكة تتجاوز أكثر من 50 مليار ريال، مؤكدا على أن نادي الإبل يطمح في رفع القيمة السوقية إلى 70 مليار في المستقبل القريب، مبيناأن عدد الإبل في المملكة يبلغ مليون وثمان مائة ألف متن.
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