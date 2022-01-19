شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «تقييم الحوادث» يفنّد ادعاءات قصف مرفق صحي بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عددا من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف، لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

وقال خلال المؤتمر الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث الفريق يعمل على تقصي الحقائق ويعرض الأدلة والبراهين وربطها بالواقعة مما يتيح للفريق عرض النتائج النهائية، فيما استعرض الفريق الحالة رقم 234 والتي تدعي أن التحالف قام بقصف مرفق صحي بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة.