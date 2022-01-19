شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية «آل الشيخ».. انطلاق مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يأتي المؤتمر تحت عنوان (الوقف ودوره في خدمة الجاليات المسلمة)

- تأتي مشاركة المملكة في المؤتمر انطلاقاً من رسالتها وريادتها للعمل الإسلامي

تحت رعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينطلق المؤتمر السنوي الافتراضي الرابع والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بعنوان: (الوقف ودوره في خدمة الجاليات المسلمة) يومي الرابع والخامس والعشرين من يناير 2022م، بمشاركة عدد كبير من العلماء والأكاديميين وطلبة العلم من دول عده؛ ويسلط الضوء على المسائل الهامة المتعلقة بالوقف وفق محاور الملتقى الأربعة.

ويلقي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، بمشاركة عدد من الأمناء ورؤساء الجمعيات وسفراء الدول العربية والإسلامية، ودور الفتوى بعدد من الدول.

ويناقش المؤتمر في جلساته أربعة محاور رئيسة: مفهوم الوقف وأنواعه وشروطه، ومجالات الوقف وأهدافه وأهميته بالنسبة للأقليات المسلمة، والوقف من منظور قانوني، ونماذج تاريخية ومعاصرة من الوقف، وأسباب ضعف الوقف في العصر الحاضر وسبل تفعيله لدى الأقليات المسلمة.

وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر انطلاقاً من رسالتها وريادتها للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وتأكيداً على مكانتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز رسالته القائمة على الوسطية والاعتدال، وإيضاح ما تقوم به من أعمال تخدم المسلمين بالعالم.