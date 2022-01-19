شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موقعاً لعمالة مخالفة جرى استغلاله لتصنيع الذهب بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة موقعاً مخالفا بحي "الكندرة" جرى استغلاله لصهر وصناعة الذهب تديره عمالة مخالفة، حيث تم مصادرة كافة المضبوطات في الموقع فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في تعقب كافة المخالفات البلدية ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجات الظواهر السلبية، عمرو الدقس أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط معمل مخالف داخل الحي السكني، "فلا" قديمة جرى استغلالها لتصنيع الذهب ويحتوي على مكائن مخصصة لأعمال صهر وصب الذهب، وجهاز ليزر لإعادة رسم ونقش المنتجات الذهبية، مبيناً أنه تم إغلاق الموقع المخالف وصادرت الفرق الميدانية كافة المضبوطات وجرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق صاحب الموقع.