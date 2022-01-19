شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يؤكد أهمية الضغط على مليشيا الحوثي لوقف إرهابها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في مكتبه بمقر أمانة المجلس اليوم، المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركنج.

وأكد أهمية الضغط على مليشيا الحوثي من قبل المجتمع الدولي لوقف الإرهاب الحوثي وللانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

وخلال اللقاء تم مناقشة الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، كما أكد الأمين العام على أهمية دور الولايات المتحدة وجهود المبعوث الأمريكي ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية، ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

كما عبر عن إدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، بصواريخ وطائرات مسيرة، وكذلك الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي يوم الاثنين الموافق 17 يناير 2022م، والتي تمثل عملا إرهابيا وانتهاكاً صارخا للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، ويتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.