شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 متهماً بحوزتهم 54 كج من الشبو المخدر بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (54.409) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).

وأوضح أنها كانت بحوزة (18) متهماً من الجنسيات الإثيوبية والباكستانية والبنجلادشية، منهم (8) مخالفين لنظام الإقامة، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.