شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مبادرة «ممتثل 2» تنطلق في المجمعات التجاريه بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الشريف لـ"اليوم" : التأكد من استيفاء المنشأت التجارية لجميع الاشتراطات الصحية

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة "ممتثل 2" في المجمعات التجارية وتهدف المبادرة إلى تقديم التوعية للعاملين ومرتادي الأسواق والمنشآت التجارية.

وقال رعد الشريف مدير العلاقات العامة والاتصال الموسسي بأمانة العاصمة المقدسة لـ"اليوم" أن المبادرة تستهدف التأكد من استيفاء المنشأت التجارية لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية ولإيجاد بيئة آمنة للعاملين والمتسوقين والتوعية بأهمية تطبيق البروتوكولات التي تهدف للوقاية من فيروس كورونا وضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة للجميع.