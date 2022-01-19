شكرا لقرائتكم خبر عن «لي الحق» .. برنامج تدريبي لتعزيز حقوق الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت هيئة حقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًا عن بعد بعنوان (لي الحق) بهدف التعريف بحقوق الطفل الأساسية، "كالحق في الرعاية والحماية، وفي مستوى معيشي مناسب، والمشاركة والتعبير، وفي التعليم، وفي اللعب والاستجمام".

وأكًدت خلاله عضو مجلس الهيئة ـــ عضو لجنة حقوق الطفل الدكتورة هند بنت خالد خليفة، وعضو لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة الدكتورة وفاء السبيل، أن حقوق الطفل متكاملة وغير مجزأة، وأن أي إشكال يُعيق التمتع بأحد هذه الحقوق يهدد مبادئ حقوق الطفل.

وتضمن البرنامج بيان بالانتهاكات الحقوقية التي تُمارس على الأطفال بأشكالها المختلفة، وربطها بالنماء والتطور والصحة الجسمية والنفسية، والتطبيق الأمثل للتعامل معها، وذلك من خلال ممارسات عملية تُراعي طبيعة وثقافة المجتمع.