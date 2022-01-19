شكرا لقرائتكم خبر عن «ميناء جدة» يعزز دور المحاجر في منع تسرب الأمراض العابرة للحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار مدير عام ميناء جدة الإسلامي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي ، اليوم الأربعاء فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، لعقد اجتماعاً تنسيقيا مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي وذلك بحضور المهندس محمد بن عبيد السويهري مدير إدارة التشغيل بميناء جدة الإسلامي، وعبدالله بن عبدالمحسن الحميدي مدير إدارة المحطات والتخزين وذلك بمقر فرع الوزارة بجدة .

وناقش اللقاء دور محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل عام ودور محجر الخمرة تحديدا للتحديات التي يواجها .

وأوضح الغامدي، أن سلامة الغذاء من ضمن أولويات العمل في محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة ومختبراتها، حيث تنفذ السياسات والخطط التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية بالمملكة من خلال المنع أو الحد من تسرب الأمراض الوبائية والآفات الزراعية العابرة للحدود .

وتم مناقشة إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها، منها سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية او الحيوانية، حيث على الفور يتم إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات والتأكد من سلامتها صحياً وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، كما يتم سحب عينات عشوائية من الدم بوساطة الأطباء البيطریين لفحصها بالمختبرات المختصة للتأكّد من سلامتها مخبرياً، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أي أوبئة محجریة ومن ثم تسلیمها للمستوردین عن طريق مشغل محطة المواشي.

وتم التطرق إلى (محجر الخمرة ) ومناقشة جاهزيته لتحقيق كل الأهداف، حيث يتم توجيه الإرساليات الحيوانية الواردة عبر ميناء جدة الإسلامي إلى محجر الخمرة لاستكمال إجراءاتها المحجرية؛ للتأكد من سلامتها وفسحها بعد أن تتم مراجعة المستندات والشهادات الصحية، وإجراء عمليات الكشف الظاهري والفحص المخبري من المختصين في محجر الميناء، والتأكد من تطبيق الأوزان القياسية ومطابقته، وعدم وجود مخالفات لنظام الرفق بالحيوان ونظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية.

وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحجر الحيواني بالخمرة بنحو ( 180.000) رأس من الماشية و9 حظائر للعزل المغلق و5 محارق.

من الجدير بالذكر اته تحقق ارتفاع في إجمالي أعداد المواشي الواردة للمملكة من ميناء جدة الإسلامي بنسبة 17.93 في المائة، بواقع 1.2 مليون رأس من الماشية الحية خلال الربع الثالث.