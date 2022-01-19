شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا يزور إحدى محطات مشروع قطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا والوفد المرافق له اليوم، إحدى محطات مشروع قطار الرياض، حيث كان في استقباله لدى وصوله صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح - الوزير المرافق-، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

واستهل الرئيس الكوري جولته بالاستماع إلى شرح مفصل عن ما ستقدمه خدمة النقل العام التي تضم مشروع قطار الرياض ومشروع حافلات الرياض، من خلال ربط العاصمة عبر 6 مسارات تغطي مسافة 176 كيلومتراً، تشمل على 85 محطة موزعة في أنحاء الرياض.

وتجول رئيس كوريا والوفد المرافق له عقب ذلك في أرجاء المحطة، مطلعين على تجهيزات المحطة وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات، بالإضافة إلى اطلاعهم على الخريطة التي توضح خطوط سير مشروع (قطار الرياض).

رافق الضيوف خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لمجموعة سامسونج سي تي، سي-شول أو،حيث تعد الشركة الكورية إحدى الشركات المنفذة لمشروع (قطار الرياض).

يذكر أن مشروع "قطار الرياض" سيقدم خدمة النقل العام المميزة من خلال تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية، والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، إلى جانب ربطه بمعالم مدينة الرياض الكبرى كمطار الملك خالد الدولي، ومركز الملك عبد الله المالي، والجامعات الكبرى، ووسط المدينة، ومركز النقل العام.