شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين لمخالفتهم تطبيق الاحترازات بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلديتي غرب وجنوب عرعر أمس، منشأتين مخالفة للإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما حررت 28 مخالفة للإجراءات الاخترازية ، فيما صادرت وأتلفت 51 كجم من المواد الغذائية.

وتأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.