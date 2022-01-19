«مجلس التعاون»: اتفاقية التجارة الحرة تفتح آفاقاً واسعة مع كوريا الجنوبية

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الدمام - شريف احمد - • أمين مجلس التعاون ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري يوقعان اتفاقية التجارة الحرة

• الحجرف : الاتفاقية نقلة نوعية في تاريخ التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن اتفاقية التجارة الحرة التي أعلن اليوم عن استئناف مفاوضاتها بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام بمعالي السيد سونغ ووك، وزير التجارة والصناعة والطاقة في الجمهورية الكورية، بحضور السيد عبدالرحمن بن أحمد الحربي، رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات، اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022م، في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بالأمانة العامة بالرياض. حيث تم التوقيع على شروط المرجعية بين الجانبين من قبل عبدالرحمن بن أحمد الحربي، رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات، ونظيره الكوري، وكذلك التوقيع على البيان المشترك من قبل الأمين العام ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري.

وفي مستهل اللقاء تم مناقشة مستجدات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا، وكذلك تم التطرق إلى التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون وتدفعها إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وغيرها من مجالات ستسهم في تعزيز التعاون المشترك اقتصادياً وتجارياً.

وأضاف الحجرف، إن أهمية استثمار الفرص الواعدة للتعاون بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، وجعلها نقلة نوعية في تاريخ التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم.

وقد صدر البيان المشترك أدناه:

يسرنا أن نعلن اليوم استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا. بناءً على العلاقات الوثيقة بين الجانبين، من المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة وتقوية الشراكة الاستراتيجية بيننا.

نظراً لتداعيات فيروس كورونا (19-COVID)، إننا ندرك أنه بات من الأهمية بمكان أن ندعم خلق بيئة تجارية مفتوحة تقوم على القواعد التجارية العالمية التي من شانها أن تعزز النمو والازدهار لدى الجانبين.

إن اتفاقية التجارة الحرة ستكون طموحة وشاملة وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الأخرى بما يعود بالنفع على الجانبين.

لقد توصل كل من معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي السيد يو هان- كو، وزير التجارة بوزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا إلى التفاهم التالي:

يعلن مجلس التعاون وجمهورية كوريا رسمياً استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، وسعيهما إلى التوصل إلى إبرام اتفاقية في غضون 6 أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات .