شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مناخ : إلغاء «الكشتات» الجمعة والسبت ضرورة نتيجة البرد القارس/ عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المسند :المرتفع الجوي H يتربع فوق أجواء المملكة وشتاء العام هو الأبرد

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أنه يُفضل إلغاء التنزه البري (الكشتات) الجمعة والسبت للعوائل على الأقل لدواعي شدة البرد القارس.

وأضاف المسند عبر تغريده له بحسابه الرسمي على تويتر، أن المرتفع الجوي H يأخذ مكانه اليوم متربعاً فوق أجواء المملكة ، عبر كتلة هوائية معتدلة البرودة؛ بسبب تغير مهب الرياح لمرور منخفض جوي متوسطي فوق الشام،وبعد مرور المنخفض يُفتح المجال لكتلة هوائية هي الأبرد في هذا الشتاء حتى الآن وذلك يومي الجمعة والسبت، هذا والله أعلم.