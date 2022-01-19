عاجل | مدن الشمال أبرد من عواصم أوروبية

سجلت 3 مدن شمال المملكة درجات حرارة أقل من المسجلة في عواصم أوروبية (لندن، جنيف، موسكو)، إذ بلغت درجة الحرارة فجر أمس في مدينة طريف 6 تحت الصفر والقريات 4 تحت الصفر، في حين سجلت عرعر 3 درجات مئوية تحت الصفر.

تسخين الماء

وشهدت محافظة طريف موجـة برد قارسة وصلت فيها درجات الحرارة إلى 6 تحت الصفر، أمس، والمحسوسة 10 تحت الصفر، صاحبتها نسمات هواء باردة، مما أدى إلى تكون الصقيع، نتيجة تعرضها للرياح القادمة من شمال مناطق سيبيريا الباردة، فيما تجمدت المياه داخل الصنابير في بعض المنازل، والحدائق والخزانات المكشوفة، واضطر بعض الأهالي إلى تسخين المواسير الخارجية للحصول على الماء قبل خروجهم.

أزمة سباكين

وجندت محلات السباكة عمالها، بعدما تحطمت مواسير المياه في عدد من الشبكات ببعض المنازل في طريف، إذ أصبح الحصول على عامل السباكة أمرا صعبا، لزيادة الطلب عليه من الأهالي.

وفي المناطق البرية خارج المحافظة، تجمدت أحواض سقيا المواشي، ولجأ أصحاب الماشية إلى الحطب لإشعال النار تحت المياه المتجمدة، كي تستطيع الماشية السقيا منها، خاصة أن الإبل والغنم، يزيد شربها للماء عند اشتداد البرودة.

اللوز وعلقان

وتساقطت الثلوج على مرتفعات جبل اللوز وعلقان بتبوك، تلا ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع مع فرصة لتكوُّن الصقيع. وأصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات ومراكز الحناكية والفريش والمسيجيد واليتمة. ويتوقع استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، وكذلك على منطقة تبوك، ولا تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز – علقان). كما يتوقع تكون الضباب والسحب الممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض والشرقية، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

درجات الحرارة مقارنة بعواصم أوروبية

لندن صفر مئوي

طريف6-

جنيف 3

القريات4-

موسكو 2-

عرعر - 3