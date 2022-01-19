عاجل | مسح اجتماعي واقتصادي لتعويضات السودة

يعتزم البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية في المناطق، التعاقد مع بيت خبرة لتقديم خدمات المسح الاجتماعي في السودة بمنطقة عسير، لمعرفة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان بغرض بناء خط الأساس وتحديد المخاطر واقتراح آليات التعويض الملائمة.

ويهدف مشروع تطوير السودة إلى استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنويًا بحلول عام 2030، واستحداث إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة والثقافة، وتطوير «أنظمة الكود العمراني»، وإزالة «التلوث البصري» وجذب الاستثمارات.

وتقع السودة على ارتفاع 3000 متر عن سطح البحر، على جانب أعلى جبل في المملكة، تكسوها جبال العرعر ويغطيها الضباب طوال العام، وتتميز أجواؤها بالبرودة صيفًا وتتساقط عليها الثلوج في فصل الشتاء، وتضم المتنزه الوطني الذي يعتبر وجهة سياحية رائعة للتخييم وهواة المشي والتسلق الجبلي، كما أصبحت السودة وجهة للعديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية خلال الصيف، كما تميزت دومًا بالأنشطة السنوية بطابعها الثقافي «رجال الطيب»، كما يقع إلى الغرب منها قرية رجال ألمع التاريخية بفعالياتها المتنوعة وأسواقها الشعبية ومتحفها الذي يحكي قصة المنطقة.

أبرز الأماكن في السودة

المهلل

سر الغائر

معقم ابرصخرة

صهوة آل خميس

قعوة آل فراس في الثغراء

قمع ابر مسيال

الدحض

بشار

الموحلة

اللحجة

عذبة

أهداف التطوير

2700 غرفة فندقية.

1300 وحدة سكنية.

30 مشروعًا تجاريًا وترفيهيًا.

20 مشروعًا للبنية التحتية بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال.