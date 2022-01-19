اخبار السعوديه

القبض على 3 وافدين بحوزتهم مواد مخدرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

<iframe width=" />

عاجل | مدن الشمال أبرد من عواصم أوروبية

سجلت 3 مدن شمال المملكة درجات حرارة أقل من المسجلة في عواصم أوروبية (لندن، جنيف، موسكو)، إذ بلغت درجة الحرارة فجر أمس في مدينة طريف 6...

a77b2525a0.jpgطريف: حمود الأشجعي والمدينة المنورة : طلال السناني
2ae5b433c5.jpg16 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | مسح اجتماعي واقتصادي لتعويضات السودة

يعتزم البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية في المناطق، التعاقد مع بيت خبرة لتقديم خدمات المسح الاجتماعي في السودة بمنطقة عسير،...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png16 جمادى الآخرة 1443 هـ
B3A8D022-49A8-42F2-BD26-34AFD354CDD4

القبض على مقيم لجمعه أموالا بطرق غير مشروعة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن قوة المهمات والواجبات بشرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الإثيوبية،...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png15 جمادى الآخرة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 وافدين بحوزتهم مواد مخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا