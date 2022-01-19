شكرا لقرائتكم خبر عن الكربوهيدرات.. وإنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في حين أن النظام الغذائي الغني بالمغذيات مثل البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات يضمن انخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، إلا أن الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة والسكريات المكررة والدهون المشبعة ترتبط بزيادة الوزن والسمنة، واضطرابات التمثيل الغذائي.

ووفقاً لتقرير موقع «healthline»، هناك بعض الأساطير المتعلقة بالغذاء أو إنقاص الوزن التي لا يزال الناس يؤمنون بها، حيث يفكر الناس دوماً أن الكربوهيدرات هي الخبز والمعكرونة فقط، لكن توجد الكربوهيدرات أيضًا في الزيوت، الفول، العدس، والشوفان - وهي أطعمة صحية وتعتبر أيضًا مفيدة في إنقاص الوزن.

وعندما تتم مناقشة السمنة والاضطرابات الأيضية، نادرًا ما يتم إلقاء اللوم على الإفراط في تناول العدس والشوفان، ولكن يرتبط تناول هذه الأطعمة بانتظام وبكميات مناسبة بطول العمر، وفقًا لدراسة نشرت في The Lancet Public Health.

كما أن غالبًا ما يحذر أخصائيو التغذية من تناول الكربوهيدرات بعد الساعة 6 مساءً؛ لتجنب مخاطر زيادة الوزن، حيث من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر تراكم الدهون، ومع ذلك، فإنه لا يعمل بهذه الطريقة.

بدلاً من ذلك، فإن الأهم هو العادات الغذائية وخيارات الشخص على مدار اليوم - بالنسبة لأولئك الذين يحبون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في المساء، يوصى بعشاء صحي ومتوازن مع الكربوهيدرات المغذية.