شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار للكافيين على الأطفال8 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يوجد الكافيين بشكل طبيعي في أوراق الشاي وحبوب الكاكاو وحبوب القهوة وغيرها، ويعتبر الكافيين أكثر مواد التحفيز النفسي استهلاكًا في العالم، مصطلح «منبه نفسي» يعني أنه يزيد من نشاط الجهاز العصبي، وفقًا لتقرير شبكة «تايمز نيوز» الهندية، تشير الدراسات إلى مخاطر استهلاك الكافيين على النساء الحوامل والمرضعات والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأمراض الأخرى، وهناك عدة أضرار للكافيين على نمو الأطفال تشمل:

تغيرات في ضغط الدم

ارتفاع معدل ضربات القلب وعدم انتظامها

اضطراب الجهاز الهضمي

تبعثر الدماغ

مشاكل بالنوم والتركيز

قلقًا شديدًا

إحمرارا في الوجه

كثرة التبول