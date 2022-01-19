شكرا لقرائتكم خبر عن اليوسفي كنز الفيتامينات والمعادن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحتوي اليوسفي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما أنه يعمل على تقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد والعدوى، وفقا لما ذكره موقع hopkinsmedicine.

يحتوي اليوسفي على الكربوهيدرات، الألياف، البروتين، الدهون، فيتامين ج، فيتامين أ، البوتاسيوم»، وبه نسبة عالية من مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحماية المفاصل من الالتهابات.

قد يساعد فيتامين «ج» الموجود في اليوسفي في حماية جهاز المناعة من الفيروسات والبكتيريا، من خلال العمل على الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحمي جسمك.

يعزز فيتامين «سي» الخلايا المناعية التي تبتلع البكتيريا والمركبات الضارة الأخرى - ويقضي على الميكروبات، مما يقوي أيضًا الاستجابة المناعية، كما يعزز تكوين الكولاجين، مما يحسن التئام الجروح ويقلل من علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد.

مضادات الأكسدة الموجودة في اليوسفي، مثل فيتامين سي ونوبليتين، تدعم صحة الدماغ وتحمي من الاضطرابات المزمنة مثل الفصام ومرض الزهايمر ومرض باركنسون، قد تؤدي إضافة اليوسفي إلى نظامك الغذائي إلى تعزيز صحة الجلد بسبب تأثير فيتامين «سي» على إنتاج الكولاجين.

قد يساعدك على زيادة تناول الألياف، ما قد يعزز فقدان الوزن ويساعد على منع استعادة الوزن.

يعزز صحة القلب، ويقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتراكم الصفائح الدموية، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول الضار.