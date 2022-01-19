شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الخليج 3» يواصل تدريباته الميدانية لرفع جاهزية القوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 3» بالمنطقة الشرقية، تدريباته بمشاركة قوات أمنية مجهزة من جميع الدول الأعضاء، لرفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية للتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي، إضافة إلى مشاركة رئاسة أمن الدولة.

عمل ميداني

وأوضح نائب قائد القوة الإماراتية المشاركة في التمرين العميد د. سالم الحبسي، أن التمرين يهدف لرفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن التمرين يتضمن العمل الميداني للقوات المتخصصة المتمكنة في المهارات والتدريب.

ترابط وتلاحم

وأكد قائد الفريق الميداني لدولة الإمارات العقيد عبدالله الحر، أن التمرين يعكس الترابط والتلاحم في منظومة الأمن الخليجي، حيث تهدف التمارين لرفع المهارة وزيادة الكفاءة والجاهزية للقوات الأمنية بالأمن الداخلي.

متابعة حثيثة

وبين قائد تمرين أمن الخليج العربي الثالث اللواء شايع الودعاني لـ ”الخليج 365” أن النسخة الثالثة من تمرين أمن الخليج العربي تنطلق بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية من دول الخليج، وحظي التدريب بالإعداد والتخطيط، بدعم وتوجيهات من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة حثيثة من المشرف العام على التمرين.

رفع الجاهزية

وأكد أن التمرين يستهدف رفع مستوى الجاهزية والتنسيق والتعاون بين جميع القطاعات الأمنية في وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: إن التعاون مستمر في هذا التمرين وفي العمل اليومي، كما أن هناك خططا أمنية مشتركة تنفذ بين قطاع أو أكثر في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن العمل الأمني عمل مستمر، والتعاون بين القطاعات الأمنية متواصل، وهذا التمرين جاء لتعزيز العمل الخليجي المشترك بين القطاعات الأمنية للمساهمة في رفع كفاءة القيادات الميدانية، والتدريب على عمليات الإعداد والتخطيط والتنفيذ لمواجهة جميع التهديدات المحتملة التي يتم التعرض لها.

برنامج ثقافي

ومن جانب آخر، نظمت قيادة التمرين التعبوي الخليجي الثالث، لقاء للمشاركين مع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د. سعد الشثري، ضمن البرنامج الثقافي المُعد للمشاركين. وتحدث الشيخ د. الشثري عما تعيشه المنطقة من أمن واستقرار تحقق بعد فضل الله ثم بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود في حفظ واستقرار أمن الدول الخليجية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الأعضاء، وأن تكون أوطان الخليج العربي بمنزلة الوطن الواحد.