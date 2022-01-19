شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الشرقية.. مستنقعات بالأحياء وانسيابية بالطرق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت صباح أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة بالمنطقة الشرقية، وشملت الدمام والخبر والقطيف والجبيل ورأس تنورة وبقيق. ورصدت ”الخليج 365” بعد هطول الأمطار منذ بدايات الصباح تجمع مياه في عدد من أحياء الدمام منها أحياء الفاخرية والفيصلية والضاحية، بالإضافة إلى الخليج بسيهات، واضطر عدد من أهالي الأحياء إلى سلك طرق بديلة للخروج من الحي والذهاب إلى مقرات عملهم، فيما لم تشهد الطرقات الرئيسية تجمعات كبيرة للمياه، مما ساهم في انسيابية الحركة المرورية.

منخفض جوي

وتواصل أمانة المنطقة الشرقية خطة الطوارئ لسحب مياه الأمطار، بتوزيع مضخات سحب المياه في أماكن تجمعات مياه الأمطار، لتسهيل حركة مرور المركبات. ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية إلى متوسطة. وأهابت بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

مشاريع تنموية

وكان المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان قد أفاد بالانتهاء من 4 مشاريع لتصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن مواصلة الأمانة جهودها لإنجاز العديد من المشاريع التنموية، التي تخدم المواطن والمقيم. وقال إن الأمانة تولي مشاريع تصريف مياه الأمطار، اهتماما متواصلا من أجل إنهائها للحد من المخاطر والآثار، التي ربما تتسبب فيها كميات الأمطار الكثيفة التي تهطل.

خطوط طرد

وأضاف أن مشاريع تصريف مياه الأمطار الأربعة، التي تم إنجازها بضاحية الملك فهد تتمثل في خطي طرد بقطر 1800 ملم بطول 16160 م.ط من الخليج العربي، وحتى بداية ضاحية الملك فهد، والمشروع الثاني يتضمن المرحلة الثانية، من استكمال خطوط الطرد أقطار 1800 ملم بطول 11388م.ط وربطها على محطات تصريف مياه الأمطار بالضاحية، والمشروع الثالث عبارة عن محطة ضخ بالحي الخامس بالضاحية، بقدرة تصريفية إجمالية 26500 متر مكعب/ الساعة، أما المشروع الرابع فيتضمن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني بالضاحية بقدرة تصريفية 22700 متر مكعب/ ساعة، وكذلك شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني بأكمله وبجزء من الحيين الخامس والسادس بالضاحية بأقطار تتراوح من 400 ملم إلى 3000 ملم.

تدخل سريع

وأشار إلى أن غرفة عمليات الأمانة تراقب الأنفاق والجسور والطرق كافة، وكمية تصريف مياه الأمطار في المحطات، مشيرا إلى التحكم فيها عن طريق الغرفة؛ لمعرفة كمية الأمطار التي هطلت، وكيفية التصريف في مياه الخليج. وبيَّن أنه ضمن الخطط المسبقة تم تحديد 60 موقعا حرجا، وتم دعمها بالمضخات الثابتة، ودعمها بالتدخل السريع في المناطق غير المخدومة بشبكات تصريف مياه، إضافة إلى معالجة أغلب المواقع الحرجة، وجارٍ معالجة البقية في حاضرة الدمام، وأغلبها بضاحية الملك فهد.

غرفة عمليات

وأوضح أن هذه الإجراءات تعطي مؤشرات عن شدة الحالة المطرية، بالإضافة إلى وجود مندوبي المرور والشرطة والدفاع المدني، وشركة خدمات المياه والنقل، بالإضافة إلى إدارة الأزمات والطوارئ بالأمانة، التي تعنى بمراقبة كل العمليات على مدار 24 ساعة في غرفة العمليات، لمراقبة أماكن تجمع المياه «الأماكن الحرجة»، وكذلك عملية الدعم والتعزيز، في حال وجود تجمعات مياه تتم معالجتها فورا.

معدات احتياطية

وأشار إلى إعداد 90 معدة تصريف أمطار ثابتة في بعض الأماكن غير المخدومة بتصريف مياه الأمطار، و34 معدة ضخ احتياطية، في حالة وجود تعزيز ودعم لأي مناطق، بالإضافة إلى سيارات النزح ذات التدخل السريع «7 سيارات»، موضحا أن الطاقة الاستيعابية للسيارة الواحدة تقدر بـ 200 لتر في الثانية.