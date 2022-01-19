شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات ذكية لإدارة التكدسات بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة الجبيل الصناعية أمس، شملت القرى والهجر التابعة لها مصحوبة بالنشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية.

وأوضح مدير إدارة الطرق بالهيئة الملكية بالجبيل م. سعيد القحطاني، أن مركز الحركة المرورية يتابع التقاطعات على مدار الساعة والتدخل على التقاطعات أثناء الازدحامات المرورية وذلك باستخدام التقنيات ‏الذكية لإدارة الازدحامات المرورية والتحكم بالإشارات المرورية عن بعد، كما يتواصل مع فرق الطوارئ الميدانية للتدخل في حال وجود تجمعات مياه تؤثر على سير حركة المرور أو سالكي الطرق بالإضافة إلى متابعة تجمعات مياه الأمطار وملاحظات التحويلات المرورية إن وجدت ‏وإبلاغ الفرق الميدانية بذلك.

وأوضح أن الهيئة الملكية تقوم بتفعيل خطة خاصة بالطوارئ خلال موسم الأمطار في مدينة الجبيل الصناعية تكون معنية بمراقبة أصول وطرق المدينة والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وتقوم فرق الطوارئ بمراقبة الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار بجاهزية عالية على مدار اليوم وبشكل ‏يحقق انسيابية المرور وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطرق.