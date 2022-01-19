شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ومخالفة 6 منشآت برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة رأس تنورة الجولات الرقابية لتطبيق الإجراءات الصحية، بمشاركة لجنة وكالة شؤون البلديات ممثلة بالإدارة العامة للخدمات مع مراقبي صحة البيئة النسائية بالمحافظة، وذلك لرصد المخالفات المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الاحترازية في أسواق النفع العام والتجارية والمقاهي والمطاعم، والصالونات النسائية.

وأكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني، أن بلدية محافظة رأس تنورة ممثلة بقسم صحة البيئة وبالتعاون مع القسم النسائي بوكالة شؤون البلدية الفرق النسائية، قامت بجولات رقابية بعدد جولتين، وشملت زيارة عدد من المنشآت خلال الأيام الماضية، كما شملت هذه الجولات زيارة 9 منشآت، وتم خلالها إغلاق منشأة واحدة، ورصد وتحرير مخالفات متنوعة على 5 منشآت.