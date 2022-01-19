شكرا لقرائتكم خبر عن «آل ميره» تتلقى التعازى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتلقى «آل ميره» التعازى في عميد الأسرة، الشيخ إبراهيم عبدالغني ميره، الذي وافته المنية الأحد الماضي، وأديت الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة وقد ووري جثمانه الثرى في مقابر المُعلاة.

الفقيد والد كلٍ من: فهد إبراهيم ميره، ود. نجاة إبراهيم ميره، والمحامي عدنان إبراهيم ميره، والأستاذ د. عبدالغني إبراهيم ميره عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وشقيق الشيخ عبداللطيف ميره، والشيخ مصطفى ميره، ود. سراج ميره عضو مجلس الشورى سابقًا.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».