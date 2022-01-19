شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 5873 إصابة جديدة بـ«كوفيد 19» وتحديث حالة التحصين أول فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5873 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 4535 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 454 حالة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة سجل 626 ألفا و808 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 573 ألفا و831 حالة، موضحة أنه تم تسجيل حالتي وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8910 حالات.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

في سياق متصل أوضحت «الصحة» أن تحديث حالة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ستكون اعتباراً من الأول من شهر فبراير المقبل.

ونشرت «إنفوجرافيك» عبر حسابها في تويتر بأن حالة التحصين تتغير لمن أتم ثمانية أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، مؤكدةً أن الحالة لا تتغير في تطبيق «توكلنا» في حال كانت المدة أقل من ثمانية أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن الجرعة التنشيطية، مهمة لرفع المناعة للوقاية من العدوى ومواجهة المتحورات، والحد من الأعراض الشديدة في حال الإصابة، وكذلك الحماية من حالات التنويم والوفاة.