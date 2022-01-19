شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء خطة تباعد الطاولات والملصقات بمدارس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت 1330 مدرسة ابتدائية وروضة أطفال استعداداتها لاستقبال 300 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين، بعد انقطاع قارب العامين، بسبب جائحة كورونا

وجرى تجهيز القاعات الدراسية وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة، وتحقيق تباعد الطاولات والمقاعد الدراسية بالمسافة المحددة، ووضع الملصقات الأرضية، والجدارية، وعلى الأبواب، وإقفال أماكن الوضوء الجماعية، وتحديد المسارات.

وأوضح عبدالله منصور آل رامس، مدير مدرسة ابتدائية بالقطيف، أن مدرسته أتمت الاستعداد لاستقبال الطلاب، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من إدارة التعليم بالشرقية، ومكتب التعليم بالمحافظة، للمدارس من أجل توفير الإجراءات الوقائية الصحية كافة.

وقال إنه جرى وضع البرامج وإعداد الخطط من أجل استقبال الطلاب كافة، سواء كانت نفسية، أو صحية، وكذلك الاهتمام بالمراحل الأولية الثلاث، خاصة الصفين الأول والثاني، الذين لم يدخلوا ولم يشاهدوا مدارسهم منذ الالتحاق.

ولفت الموجه الطلابي عبدالله آل إبراهيم، إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الاحترازية لاستقبال الطلاب بمدرستنا، والوضع مطمئن للغاية، لافتًا إلى تجربة مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي نجحت ولم تشهد أي معوقات، بفضل الاستعدادات والجاهزية الكاملة.