شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم منسوبي «الموارد البشرية» على جهود 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية حفل «تكريم الجهود 2021»، وذلك برعاية مدير عام الفرع عبدالرحمن المقبل، وتنظيم قطاع التنمية الاجتماعية، امتدادًا لحرص فرع الوزارة على تقدير أداء منسوبيه، والعرفان بما قدموه من منجزات خلال عام 2021، واستهدف تعزيز استمرارية العطاء، وتحسين الأداء، والوصول للأهداف.

وأعرب المقبل، في كلمته، عن تقدير كل جهد يبذل في تقديم الخدمة المتميزة التي تحقق رضا المستفيد، وإسعاده، ورفع المشقة، وضمان تمتعه بكافة حقوقه وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظهما الله».

وقال: ننتهز هذا اليوم كفرصة لنقول شكرًا لكل مَن أخلص في عمله، وأدى الأمانة الموكلة إليه، متطلعين لأن يكون هذا التكريم حافزًا للاستمرارية في العمل بروح الفريق الواحد، وخلق جو من المنافسة نحو تطوير الأعمال؛ للارتقاء بها، ورفع مؤشرات الأداء.

واختتم برفع أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، إضافةً إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، وقيادات الوزارة، على ما يولونه من جهود كبيرة وجلية، وبصمات واضحة في دعم فروع الوزارة؛ لتحقيق مستهدفات الوزارة المنبثقة من رؤية القيادة الحكيمة 2030.