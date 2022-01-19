شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز المهارات التشخيصية والعلاجية بـ«الصحة النفسية».. غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستهدف المؤتمر الأول للصحة النفسية والرعاية الأولية على مستوى المملكة، الذي ينطلق غدًا الخميس، وتنظمه الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، زيادة وعي الممارسين الصحيين بأهمية الصحة النفسية وتعزيز مهاراتهم التشخيصية والعلاجية في هذا المجال.

ويتناول المؤتمر، الذي يمتد لمدة ثلاثة أيام افتراضيا، بمشاركة نخبة من الخبراء في هذا المجال من مختلف التخصصات والقطاعات الحكومية والخاصة، العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات، التي تدور حول الصحة النفسية لمختلف الأعمار والفئات، وكيفية التعامل معها حسب آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتوصيات العالمية.

يُذكر أن الجمعية حرصت على تنظيم هذا المؤتمر تماشيا مع خطة التحول الصحي 2030 والتي تعتبر الصحة النفسية محورا أساسيا لصحة الفرد والمجتمع وبهذه المناسبة دعت الجمعية جميع المهتمين والممارسين الصحيين إلى الالتحاق بهذا المؤتمر للاستفادة من المادة العلمية المعدة ومناقشة تحدياتهم وطموحهم في هذا المجال.

وقال العضو المنظم استشاري الطب النفسي للصغار والكبار د. أحمد الألمعي: «لاحظنا منذ بداية جائحة كورونا ‏ازدياد أعداد التحويلات وطالبي العلاج النفسي بصفة خاصة اضطرابات القلق والاكتئاب في الكبار والاضطرابات السلوكية في الأطفال ‏وجاء تنظيم هذا المؤتمر ‏كفرصة لتثقيف وتدريب الأطباء من جميع التخصصات ولكن تحديدا في تخصص طب الأسرة والطب العام كمبادرة شخصية لأنهم أول من يتلقى هؤلاء المرضى للعلاج، عسى الله أن يجعل من هذا المؤتمر الفائدة الكبيرة للجميع».