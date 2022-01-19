شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز العمل المشترك بين جامعة الإمام عبدالرحمن و«الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش، ومدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، تعزيز العمل المشترك بين الجامعة والهيئة لرفع جودة الأداء، بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام الشيخ فوزي السماعيل، ومدير قسم تطوير الموارد البشرية الشيخ سالم آل الحارث.

واستمع د. الربيش لشرح عن الحملات التوعوية والوقائية التي دشنتها الرئاسة العامة، وأطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية، ومن ضمنها حملة «ربي اجعل هذا البلد آمنا»، و«مكارم الأخلاق»، و«إن الله لا يصلح عمل المفسدين»، وما تتضمنه من برامج تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي، مشيدا بجهود الفرع ومساهمته مع بقية القطاعات عبر البرامج والمبادرات المجتمعية.

من جهته، عبر مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال.