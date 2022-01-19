شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يشيد بتحقيق «شعلة الشرقية النسائي» المركز الأول بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما قدمته لاعبات فريق «شعلة الشرقية» النسائي من جهود، لتحقيق المركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية لكرة القدم للسيدات.

وهنأ سموه، خلال استقباله فريق «شعلة الشرقية» النسائي، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، لاعبات الفريق بهذا الفوز.

من ناحيتها، رفعت رئيسة الفريق مرام البتيري الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للرياضات النسائية في المنطقة مما كان له الأثر البالغ في تميزها وتحقيق الفريق لهذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة الشرقية.