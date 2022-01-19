شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يهنئ «الدوسري» على جائزة أفضل لاعب للرياضات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحصول اللاعب «مساعد الدوسري» على جائزة أفضل لاعب في العالم للرياضات الإلكترونية للمرة الثانية.

وهنأ سموه الدوسري خلال استقباله له في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بهذا الإنجاز ورفعه اسم المملكة عاليا في الرياضات الإلكترونية.

وقدم الدوسري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومساندته حتى تحقق هذا الإنجاز الذي سُجل باسم المملكة.