شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو توقع 10 اتفاقيات مع كيانات كورية رائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، أمس، عن توقيع 9 مذكرات تفاهم، واتفاقية إضافية واحدة مع كيانات كورية رائدة، تستهدف تعزيز إستراتيجيتها في قطاع التكرير والكيميائيات، ودعم تطوير حلول طاقة الهيدروجين، فضلًا عن إيجاد خيارات تمويلية جديدة للشركة.

وجرت مراسم التوقيع خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي - الكوري الذي عُقد في الرياض، واستضافته وزارة الاستثمار السعودية، وحضره رئيس جمهورية كوريا مون جيه إن، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات في البلدين.

مصنع صب

ووقعت أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في كوريا، وشركة الاستثمارات الصناعية في المملكة «دسر»، لإنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن يمكن أن يزود الشركات المصنِّعة في المملكة بالمعدات الصناعية والتجهيزية مثل الصمامات، والمضخات، والضواغط، ورؤوس الآبار، وقطع توصيل خطوط الأنابيب، والمبادلات الحرارية، وتوربينات الغاز والرياح بهدف تعزيز المحتوى المحلّي.

تشكيل الرمل

ويستهدف المشروع المشترك المخطط له إنتاج 60 ألف طن سنويًا، ويرتكز أساسًا إلى صب وتشكيل الرمل وفقًا لعمليات القالب المفتوح، بالإضافة إلى إمكانات المعالجة الآلية. كما أن لديه القدرة على إمداد الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية في مجالات الحفر وأجهزته، والعمليات البحرية، والمحركات، مع إمكانية التوسّع في السوق الخليجية.

الطاقة الكهربائية

وتشمل الاتفاقيات مذكرات تفاهم مع عددٍ من شركات الطاقة في كوريا، شركة الطاقة الكهربائية الكورية «كيبكو»، وإس أويل، وبوسكو، وهيونداي أويل بنك، وشركة لوت كيميكال الكورية، وذلك في إطار استكشاف فرص التعاون المحتملة في توريد ونقل واستخدام واعتماد الهيدروجين والأمونيا.

حلول تمويل

وتخطط الشركات أيضًا لدراسة جدوى تحويل الأمونيا المصدرة إلى هيدروجين - وهي عملية تعرف باسم التكسير الخلفي للأمونيا، حيث يمثل ذلك خطوة أولى نحو إنشاء مرفق إنتاج ضخم محتمل للهيدروجين والأمونيا في المملكة، والتي ستشمل أيضًا احتجاز الكربون وتخزينه. وتم التوقيع على اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الكوري «KEXIM» لبحث حلول تمويل إستراتيجية لدعم أنشطة الشركة التجارية والاستثمارية التي تشارك فيها الشركات الكورية.