شكرا لقرائتكم خبر قياس رضا ضيوف الرحمن عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة قياس الأداء والجودة جولات ميدانية لاستطلاع آراء قاصدي المسجد الحرام عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأوضح مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن، عيسى الهذلي، أن الاستطلاع شمل التزام المصلين بالتباعد والالتزام بالكمامات والفحص الحراري ومدى تعاون الجهات ذات العلاقة في تقديم الإرشادات للمصلين.

وأكد أن الاستطلاع يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

من جهة ثانية أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي مشروع مقرأة الحرمين الشريفين والسنة النبوية الذي يتكون من منصة رقمية وتطبيق الكتروني على الهواتف الذكية وعشر لغات معتمدة وكبائن للقراء والمحدثين بأحدث التقنيات وأفضل المعايير التقنية بهدف الارتقاء بمنظومة ومنهج علوم القرآن والحديث النبوي والوصول إلى مليون مشترك في هذه المنصة، واتساع مفهوم تصحيح التلاوة، ليكون مرجعا للمسلمين في جميع أرجاء العالم.

وسيتم إنشاء مقرأة حديثة من نوعها تمكن المحدثين من قراءة السنة النبوية وتطبيق أفضل الأساليب لتعليم السنة النبوية على يد أهل العلم وذوي الخبرة المتخصصين وتخريج كوكبة من الطلاب المؤهلين لتدريس القرآن الكريم والسنة النبوية.

إلى ذلك أجرت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، الصيانة الوقائية لرخام سطح الكعبة المشرفة، والتي تتضمن التأكد من سلامة الرخام، والأدوات التي يتم شد ستار الكعبة بها، للمحافظة على جودتها، تحت إشراف فريق عمل ميداني متخصص ومتكامل ينفذ أعمال الصيانة والتأكد من تنفيذها، وفق أسس فنية هندسية، لتحقيق أعلى معايير الجودة والإتقان.

وأكد مدير إدارة التشغيل والصيانة بالمسجد الحرام المهندس عامر اللقماني، أن أعمال الصيانة الوقائية الدورية لرخام سطح الكعبة المشرفة تتضمن التأكد من سلامة الرخام الموضوع بسطح الكعبة المشرفة «التاسوس» البالغة مساحته 80 م2، وفحص القطع الرخامية للتأكد من عدم وجود تشققات وأضرار سطحية، كذلك عمل ترويب لملء الفراغات بين الرخام وفق معايير وضعتها الرئاسة، بالتعاون مع الاستشاري لتنفيذ أعمال الصيانة باستخدام أفضل المواد الفنية.

روع مقرأة الحرمين الشريفين والسنة النبوية: