شكرا لقرائتكم خبر المتحف التشكيلي بجدة التاريخية يوثق 100 عمل إبداعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق «متحف الفن التشكيلي» بمنطقة جدة التاريخية نحو 100 عمل تشكيلي إبداعي، بمشاركة 50 فنانا وفنانة في منافسات محلية وإقليمية وعالمية، حيث يحكي تجارب وإبداعات رواد الفنون الجميلة في المملكة.

ويسلط المتحف الضوء على الأعمال التشكيلية ذات القيمة الفنية، والنواحي الإبداعية، واللمسات الجمالية، الأمر الذي يسهم في التعريف بمسيرة التميز والريادة للفن التشكيلي السعودي، وتعدد مدارسه، حيث يشكل المتحف رمزا حضاريا لفنون معاصرة تسير توازيا مع المتاحف التاريخية، بما يزخر به من محتويات فنية جدارية وأعمال تشكيلة مختلفة.

وأوضح مالك متحف الفن التشكيلي أحمد حامد الشريف أن المتحف الذي يستقبل زواره بالمجان في المبنى الواقع بوسط جدة التاريخية يصل عمره لأكثر من 100 عام، والاستفادة منه متحفا للفنون التشكيلية، حيث يضم بين جنباته مجموعة من أعمال الرواد في الفن التشكيلي.

يذكر أن المتحف يقع في منطقة جدة التاريخية، ويستضيف المناسبات والفعاليات والأمسيات الثقافية والزوار والأكاديميين والمختصين في شتى المجالات التي تعنى بتاريخ جدة القديمة.