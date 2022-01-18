الصحة: تحديث حالة التحصين ضد كورونا أول فبراير

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ونشرت الوزارة «إنفوجرافيك» عبر حسابها في تويتر يبين أن حالة التحصين تتغير لمن أتم ثمانية أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، مؤكدة أن الحالة لا تتغير في تطبيق «توكلنا» في حال كانت المدة أقل من ثمانية أشهر من تلقي الجرعة الثانية.
وكانت وزارة الصحة أكدت أن الجرعة التنشيطية مهمة لرفع المناعة للوقاية من العدوى ومواجهة المتحورات، والحد من الأعراض الشديدة في حال الإصابة، وكذلك الحماية من حالات التنويم والوفاة.
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