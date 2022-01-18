شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 3 منشآت تجارية مخالفة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية 3 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على عدد من المنشآت، للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية والمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت الوكالة أن الفرق الرقابية نفذت جولات ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي أسفرت عن ضبط 4 عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإتلاف 75 كجم لحم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعليه أغلقت 3 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق؛ لتصحيح أوضاعها.

من جانب آخر، صادرت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية طنا من الأسماك المجمدة التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، وطنين من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها من الباعة الجائلين والمباسط المخالفة التي تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية حيث أتلفت في الموقع فورا، إضافة إلى مصادرة وإتلاف طنين من الخردوات والمفروشات والأثاث المنزلي المستعمل.

من جولات أمانة العاصمة المقدسة:

