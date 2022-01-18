مختبر متنقل للسلامة الغذائية في نجران

جولات رقابية
أوضح أمين منطقة نجران المكلف، المهندس عبدالله بن عائض دلبوح، أن المختبرات المتنقلة للسلامة الغذائية ستُنفَّذ جولات رقابية على المنشآت الغذائية المختلفة، بالتعاون مع البلديات الفرعية والمرتبطة، لإجراء الفحوص السريعة عليها، وسحب العينات منها من أجل فحصها بشكلٍ فوري، وإجراء أعمال الرقابة الصحية من خلالها، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة، والإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها على رقم البلاغات البلدية الموحد «940».
ميزانية الأمانة
من جهته، استعرض أمير منطقة نجران، خلال استقباله أمين المنطقة، تقريرا عن الميزانية العامة لأمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها للعام المالي الحالي 2022، البالغة اعتماداتها 510.382.000 ريال لجميع أبواب الميزانية، منها برامج «تشغيل وصيانة» مع الإيرادات بـ284.799.000 ريال. كما بلغت تكاليف إجمالي المشروعات الجديدة للأمانة والبلديات التابعة لها 31.200.770 ريالا، وتمت زيادة التكاليف 50 مليونا، لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري للأمانة والبلديات.
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