25 مليون تصريح للعمرة والزيارة بالحرمين

بلغ إجمالي تصاريح العمرة والصلاة والزيارة في الحرمين الشريفين، حتى 16 يناير 2022، نحو 25.588.349 تصريحا، منها 59.204 تصريحات صلاة بالمسجد الحرام بمتوسط يومي 76.575، فيما بلغت تصاريح العمرة 34.462 بمتوسط 64.008 تصريحات يوميا. كما بلغ إجمالي التصاريح بالمسجد النبوي 20.065، منها 9.607 لزيارة الروضة الشريفة، بمتوسط يومي 9.68 و10.458 للصلاة بالروضة، بمتوسط 9.084 يوميا. المسجد الحرام الصلاة 59.204 المتوسط اليومي 76.575 مجموع التصاريح 93.666 المسجد النبوي 9.607 زيارة الرسول 9.68 المتوسط اليومي 10.458 الصلاة بالروضة 9.084 المتوسط اليومي 25.588.349 إجمالي التصاريح في الحرمين



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